Le maître de cérémonie, Martin Chiaradia, commença par souligner la diversité de l’offre sportive, comme l’a démontré la manifestation du 1er mai, qui vit 15 des 19 clubs de l’entité proposer des initiations gratuites et ouvertes à tous. "Leurs représentants ont joué le jeu à 100% et ont permis, grâce à leur bonne humeur, leur professionnalisme et leur enthousiasme, la réussite de cette première journée sportive anhétoise", déclara l’échevin des sports.

Trois trophées attendaient les clubs ayant remporté un titre cette année. Galanterie oblige, ce sont les dames de la P1 du VC Anhée qui montèrent les premières sur scène (et sans trébucher, comme venait de le faire une conseillère communale, heureusement sans mal). "Un noyau renforcé par des joueuses de la N2 de Profondeville, qui avaient à cœur de relever un nouveau défi. L’arrivée du coach Bastien Lorent a été bénéfique pour cette équipe, qui n’a commis qu’un seul faux pas pendant le championnat. Elle a même disputé la finale de la coupe provinciale, contre Namur Volley. Nous connaissons le résultat, qui ne doit pas entacher cette magnifique saison."

Les messieurs du club anhétois ont également dominé la division 1, pour grimper en Promotion. "Cette équipe s’est construite depuis quelques saisons, sous le soutien d’Alain Boreux. Elle rassemble, pour sa grande majorité, des joueurs qui connaissent bien Anhée. Certains y ont d’ailleurs fait toute leur carrière de volleyeur", précisa l’échevin, en anticipant déjà les beaux derbys namurois qui animeront la prochaine campagne de ces formations.

Le troisième lauréat, lui, est venu du club de football d’Anhée, via sa P2 menée de main de maître par Éric Jonckers. "Personne n’avait parié sur eux, mais ils ont déjoué tous les pronostics. Leur maître mot était la constance, ce qu’ils ont tenu à merveille, avec seulement quatre défaites sur la saison. La solidarité a été la clé de ce titre. Car le RFC Anhée n’est pas une équipe, mais une immense famille, regroupant joueurs, staff et supporters."

Martin Chiaradia mentionna quelques autres belles performances (la N3 de Warnant, qui s’est qualifiée pour la balle du Gouverneur ; le jeune motard bioulois Valentin Durand, en tête des championnats de France et de Belgique du Supermoto S4 85 ; les pongistes Lily et Louis Laffineur, à l’impressionnant palmarès). Sans oublier de remercier des acteurs essentiels: les bénévoles et administrateurs des clubs. Car, sans eux, il n’y aurait aucun titre à fêter !