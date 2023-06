La Bruyère ouvre son parc au swin-golf (photos)

Le swin-golf, c'est désormais possible dans le parc de La Bruyère. ©Luc Gilson

"C’est très proche du golf classique. Les règles sont quasi les mêmes et c’est aussi le nombre de coups qui compte, explique le Meutois. Mais on n’utilise qu’une seule canne à trois faces. Une verticale, qui sert à pousser la balle dans le trou. Une inclinée à 30 degrés, pour faire monter la balle. Et une dernière face à 60 degrés, pour les tirs en longueur, pas trop haut. Il existe différents modèles, pour ambidextres ou plus lourdes, par exemple. On utilise aussi des tees, pour le départ. Quant à la balle, molle et souple, elle est plus grosse, mais de même poids que celle du golf. Il y en a aussi des spécifiques pour les entraînements et elles peuvent être de différentes couleurs, pour nous permettre de les retrouver facilement sur le parcours, au fil des saisons."

Car la grande particularité de cette discipline est qu’elle se pratique sur des terrains rustiques. "On joue sur un terrain laissé dans son état naturel, hormis une tonte normale. Mais pas comme au golf, qui a besoin de véritables billards", précise notre interlocuteur, qui a aménagé des trous de 30 cm de diamètre, enterrés sur une trentaine de cm, pour constituer un circuit dans le parc bordant les bâtiments modernes de l’administration communale. "On les recouvre évidemment après nos séances, pour éviter tout accident. Un circuit compte normalement 18 trous, mais la plupart en ont 9, comme le nôtre. On fait alors deux départs, en sens inverse, pour arriver à 18. Et l’espace entre deux trous est de 300 m maximum. C’est quand même moins long qu’au golf."

Apprentissage et coût raisonnables

Créé en décembre, le club de swin-golf des Dames Blanches propose des initiations tous les vendredis matins. "La Commune de La Bruyère, à qui appartient le parc, était demandeuse d’y voir se développer des activités, à côté de l’occupation par les écoles, un cercle de danse ou les mouvements de jeunesse. Avec son autorisation, nous y avons donc dessiné notre parcours, en veillant à ne pas empiéter sur les espaces dédiés à la plaine de jeu, à la mare ou aux sentiers."

Et les curieux, ou ex-golfeurs, se sont vite pris au jeu. "La technique est semblable à celle du golf. Le niveau de concentration aussi. Mais, en termes d’apprentissage, cela va relativement plus vite. Une fois initiés, nos membres viennent jouer entre eux. C’est bon enfant, il n’y a pas vraiment d’esprit de compétition."

À l’accessibilité technique s’ajoute celle liée aux coûts. "Il n’y a pas de matériel en Belgique. On doit le commander en France. Mais pour une centaine d’euros, on peut se procurer une canne et quelques balles. C’est donc très démocratique. L’affiliation, comprenant l’assurance, se monte, elle, à 50 €, ou 80 € pour un couple. Il est également possible de rejoindre la Fédération française de swin-golf (F2S) qui permet, moyennant le paiement d’une licence (25 €/an), d’aller participer aux compétitions dans le Nord, par exemple. Notre club n’y est pas encore, mais on le fera."

À l’ombre de l’abbaye de Maredsous !

Luc Gilson s’est déjà distingué hors frontières. "J’ai été vice-champion d’Europe en double, à Paulushofen, en Allemagne. Mais j’avais eu la chance d’être associé à un bon joueur allemand, qui récupérait tous mes coups, rigole le Bruyèrois. Les doubles sont constitués en fonction du handicap des joueurs, afin d’avoir des équipes plus ou moins équilibrées. Le prochain championnat d’Europe aura lieu en août, à Cremin, en Suisse. En Belgique, il y avait bien des interclubs, mais cela s’est arrêté avec le Covid. C’est en train de reprendre. Nous irons ainsi à une compétition amicale à Braine l’Alleud, le 29 juillet."

Inventée en 1982 par le golfeur Laurent de Vilmorin, cette version "swin" n’est pas encore développée, chez nous, comme elle l’est en France, en Allemagne ou en Autriche. "Au départ, c’est un professeur de sports de l’abbaye de Maredsous qui a découvert cette discipline en France, et a eu l’idée d’en faire profiter ses élèves, sur un terrain situé juste à côté. Ce dernier n’existe plus, son propriétaire ayant changé son affectation. Depuis, des clubs sont apparus: à Sart Dames Avelines, à Ans, à Braine l’Alleud, au centre Adeps de Büdgenbach et… chez nous", conclut le sympathique "pionnier" du swin-golf dans le Namurois.