Havrenne arbitre du top 4

Face à Clermont, Havrenne n’a pas loupé l’opportunité de renouer avec la victoire. En remplaçant Lavis, blessé à trois jeux de la fin, Bihay a parachevé, à la livrée, le deuxième carton plein de la saison (13-5). "Cette victoire a fait un bien fou pour la confiance et le moral", soufflait Ludovic Jaumotte. Après la gifle de l’aller, à Sart-en-Fagne (13-1), les Rochefortois auront soif de revanche. "Face à une belle équipe en état de grâce, nous avons surtout été embêtés par la configuration du tamis. Aussi, nos livrées n’avaient aucune consistance, ce qui précipita notre off day. Nous aurons la possibilité de montrer notre vraie valeur et de poursuivre sur notre lancée." Dimanche, le déplacement à St-Servais, autre pensionnaire du top 4 et candidat aux écussons, s’annonce hasardeux. "À l’aller, nous avions fait la différence au second time, poursuit le grand milieu rochefortois. Comme nous, les Namurois sont dans une bonne spirale. Nous n’irons certainement pas pour perdre. Nous avons trouvé, au fil des luttes, la cohésion et le bon placement. Certes, nous sommes virtuellement sauvés, mais nous ne terminerons pas pour autant la saison en roue libre." Pour pallier les deux jours d’absence de Frérotte, Petit a été appelé à la rescousse pour samedi et Guyot le dimanche. Enfin, face à Clermont, Sart A aura les faveurs du pronostic.