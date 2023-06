Clermont: oublier le mois de juin

En nationale 2, Aisemont, toujours privé de Bouchat, accueille Bassilly avec l’espoir de renouer avec la victoire, après quatre revers de rang. "À l’exception d’Oeudeghien, on a heureusement pris chaque fois un point, confie Raphaël Martin. À l’aller, on avait mené 6-7, avant de perdre pied sur le rectangle. Bassilly avait haussé le ton à la frappe pour filer au but. Sur notre ballodrome, on se doit de l’emporter, si on veut terminer dans le top 8."

En nationale 3, après la course à la qualification pour la Balle du Gouverneur, place à la bataille pour le maintien. Pour rappel, les trois derniers sont relégués en promotion et les 8e et 9e jouent les barrages avec les 2e et 3e de promotion. En résumé, il faut terminer dans le top 7 pour éviter de basculer.

Actuellement huitième, Clermont, qui ne pourra fouler le ballodrome de la Place St-Aubain, doit relever la tête pour s’éloigner des eaux troubles. "On sort d’un mois de juin catastrophique, avec quatre revers, avoue Jean-Michel Genot. Pour la Balle du Gouverneur, la défaite sans point à Senzeilles a fait mal. On doit se ressaisir et redorer notre blason durant le second tour."

Ce samedi, les "Verts" se déplacent à Fontaine, qui reste le candidat numéro un pour le titre, avant de recevoir dimanche Presgaux, qui vient de vaincre Senzeilles et Mont-Gauthier. "C’est du solide, reconnaît Jean-Michel. Si on retrouve Benjamin Bastien, on devra composer sans Louis Lawarée, blessé. On n’a pas le choix, on doit aller chercher les points et stopper l’hémorragie."

Warnant, qui a arraché le précieux ticket pour Namur, après sa nette victoire à St-Denis, devra profiter des venues de Pironchamps et de Senzeilles pour confirmer son regain de vitalité. "Pas question, comme les autres saisons, de laisser filer des points, lance Rodrigue Lecocq. Si on veut se mettre à l’abri dans le top 7, on doit viser deux victoires à la maison. On veut aussi prendre notre revanche sur Senzeilles qui, à l’aller, nous avait infligé un 13-5."