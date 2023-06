À Fernelmont "les jeunes ont prouvé que l’on pouvait compter sur eux"

Pour Benjamin Joine, T1 de l’équipe première, il n’est plus question d’accumuler les blessures à la pelle au fil de la compétition. Ce sont les absences répétées aux entraînements et le manque d’assiduité qui ont entraîné cette situation lors de la saison passée. "Nous avons privilégié la qualité à la qualité lors de nos transferts. Et pour continuer sur la lancée de la fin de championnat, tout sera mis en œuvre pour intégrer les jeunes de notre vivier aux deux équipes. Ils ont prouvé que l’on pouvait compter sur eux. J’ai une nouvelle équipe plus forte que par le passé, ce qui est bien utile pour entamer une nouvelle saison qui va s’avérer compliquée au vu du niveau très élevé de cette série. J’aborde sereinement ce nouveau challenge car nous avons de la qualité, des joueurs revanchards et de la concurrence."

Du côté de Nicolas Laurent, entraîneur de l’équipe B, le discours est pratiquement semblable: "Notre nouvelle formation est performante. Nous avons renforcé les postes qui faisaient défaut. Nous comptons également intégrer les jeunes au noyau. Notre objectif est clair: atteindre le tour final et plus si affinité."

Les arrivées en équipe A: Vyvian Beguin (Grand-Leez), Quentin Houart (Rixensart), Sacha Marchal (Wanze), Ioannis Mparsakis (Nannine), Maxence Quevrin Maxence, Martin Schurmann (Leuze), Mattéo Stas (Éghezée), Martin Van de sande (Rhisnes).

Arrivées en équipe B: Hugo Léonard (Boninne), Axel Londot (Andenne), Meyer -Horn Morgan (Leuze), Bryan Van Calster (Leuze), Romain Vanheeswijck (Leuze), Maxime Watelet (Andenne).