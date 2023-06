Mertens: "Kopecky m’a passé comme un TGV"

La Beaurinoise Fiona Mertens a réalisé une belle performance, dimanche, dans la chaleur d’Izegem. Elle a terminé dans le peloton qui a sprinté pour la victoire au Championnat de Belgique des dames élites. Sans se contenter de suivre. "Dans le final, un coup de quatre filles est parti et je me suis mise à rouler pour ma coéquipière Dina Scavone, qui va vite au sprint, explique-t-elle. Et puis, je me suis dit que c’était peut-être le bon coup devant et je suis partie en contre. Si je parvenais à faire la jonction, c’était bien pour moi et l’équipe, mais mon accélération allait aussi, peut-être, provoquer une réaction du peloton. C’est ce qui s’est passé."