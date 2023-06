Ça va grimper pour Titeux

"Cela se passe relativement bien, pour ma première saison dans cette catégorie", raconte ce membre de la formation Sprint 2000 Charleroi, qui en est à sa troisième année de vélo. "Je suis assez content, malgré quelques déceptions, comme des ennuis gastriques qui m’ont diminué sur Liège-Bastogne-Liège." Germain Titeux se définit comme grimpeur et avait très envie de se faire plaisir sur le profil accidenté de la classique liégeoise des 17 et 18 ans. "J’ai pu faire d’autres belles courses, comme la Classique des Alpes, que je suis satisfait d’avoir terminé, ajoute-t-il. J’aime quand cela monte et j’ai pas mal de belles côtes dans ma région de Vitrival, que je peux grimpeur à l’entraînement."

Il se réjouit de voir les courses de côtes arriver, telle celle d’Herbeumont, la semaine prochaine. "Je partirai également au Tour de Slovaquie avec une sélection de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles", termine celui qui a arrêté le football, à l’époque de la pandémie du coronavirus, et s’est mis au vélo pendant le confinement. Il y a pris de plus en plus goût.