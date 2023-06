Moniquet a vécu sa 1re draft NBA

Réunis au centre d’entraînement des Thunder d’Oklahoma City, Valentin et l’ensemble du staff étaient concentrés pour réaliser les bons choix. "Je ne m’imaginais pas que c’était aussi stratégique. Quand on regarde la draft à la télévision, on pense que c’est assez simple mais c’est faux. Il y a une ou deux personnes qui décident et c’est tout. Il n’y a pas un bruit, confie le frère de Sylvain. Je suis assez proche de Sam Presti (NDLR: le directeur général du Thunder) et cela fait deux semaines qu’on sent qu’il y a une tension générale dans le club. Mais c’est un stress positif. Deux minutes après que la draft soit terminée, j’ai vu que tout le monde était aux anges dans la structure. Les gens ne s’imaginent pas mais c’est un travail de toute une année qui se joue en quelques heures à peine."

L’ancien basketteur de Verlaine était évidemment tout sourire d’apprendre qu’un Belge était drafté. "J’étais convaincu que ça serait le cas. Toumani a réalisé une saison immense et les Américains l’adorent. Il est hyper efficace sur un terrain et c’est aussi une bonne personne en dehors, dit-il. Je suis très heureux pour lui d’autant que je l’avais raté de quelques minutes quand il était venu participer à un entraînement au Thunder. D’ailleurs, mes collègues n’ont pas arrêté de me charrier en me disant qu’un autre Belge était venu dans le club."