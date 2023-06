Jogging des Coccinelles

Le Challenge Condrusien fait arrêt à Chevetogne vendredi soir à l’occasion du jogging des Coccinelles. Le club de football propose deux tracés, de 5,8 (19h15) et 12 km (19h)

www.goaltiming.be

Jogging caritatif à Faulx

La maison des jeunes de Faulx-les-Tombes organise samedi un jogging caritatif. Le départ des 5 et 10 km est fixé à 15h30.

www.ultratiming.be

Jogging plaisir à Assesse

L’école Saint-Martin d’ Assesse convie samedi les runners à son jogging plaisir. À 10h30, départ pour 6 ou 10 kilomètres.

Inscriptions sur place

Trail de Sambreville

Le trail de Sambreville a lieu ce dimanche à Falisolle. Les premiers départs sont fixés à 8h30 (canicross) et 8h45 (duos) puis à 9h, 9h15, 9h30 et 9h45 pour les 27, 16, 12 et 5 km.

www.goaltiming.be

Triathlon du Moulin de Boiron

Week-end chargé à Gedinne ! Le Tri-B, club de triathlon beaurinois, retrouve le Moulin de Boiron pour son épreuve annuelle. Samedi, le half distance lancera les festivités à 11h. Le sprint débutera à 18h. Dimanche matin, les plus jeunes auront une course dédiée avant de laisser place, à 15h, au DO.

www.ultratiming.be