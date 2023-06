Ambition, convivialité, respect et "full équipes" à Lustin, qui alignera un team féminin cette saison

Bienvenues, les filles !

"Les fondements du club sont triples: l’ambition, la convivialité et le respect, a poursuivi le président. Ces valeurs sont le ciment de notre club." Un club qui se renforce par l’arrivée d’un nouveau team. Au féminin, celui-là. "Nous accueillons une nouvelle équipe première. Nous pensions à la création d’une équipe féminine depuis quelque temps déjà. Ici, on peut dire que la boucle est bouclée… Nous avons commencé avec des équipes de jeunes, nous avons poursuivi avec une équipe première, puis une seconde, enfin une équipe réserve et une autre de vétérans." Voilà donc Lustin paré pour jouer sur tous les fronts, avec une équipe alignée en P2 Dames.

Les filles de Lustin (P2B Dames 2023-2024). ©EdA - Pierre Cousin

Et le coach du groupe féminin était évidemment présent mardi soir au bord du synthétique profondevillois. C’est Christophe Debras qui prendra en charge l’encadrement des Lustinoises. "Merci au club de nous accueillir. Kevin Culot a effectué un gros travail en amont, a précisé le coach. Le noyau se compose de vingt joueuses. La volonté est de prendre match par match sans se mettre de pression. L’objectif serait de monter dans les deux ans." Précision: l’équipe féminine jouera le samedi soir à Lustin.

Les Messieurs gardent leur côté ambitieux

Le coach de l’équipe B, Jonas Gravisse, a enchaîné après la prise de parole du T1 de l’équipe féminine. "L’objectif de la montée en P3 étant atteint, nous viserons le maintien cette saison. Mais comme l’ambition est importante à Lustin, j’ajouterai que nous viserons la colonne gauche. Nous poursuivrons l’incorporation des jeunes tout en relançant des éléments de l’équipe A en manque de rythme."

L'équipe B de Lustin aux côtés du nouveau team féminin. ©EdA - Pierre Cousin

Toujours côté Messieurs, c’est le T1 de l’équipe fanion qui a conclu. "Étant donné que plusieurs joueurs plus âgés ont fait un pas de côté, nous avons subi un renouvellement. Nous avons beaucoup travaillé pour reconstruire une équipe assez compétitive, assure José Toyos. Le premier objectif est de faire prendre la sauce au plus vite. Le deuxième, d’assurer rapidement le maintien. Et le dernier sera d’essayer de remporter une tranche pour disputer le tour final."

L’équipe première en compagnie des membres du comité de l'AC Lustin. ©ÉdA

À Lustin, la relève est assurée puisque l’école des jeunes devrait passer, cette saison, la barre des 150 inscrits. De bon augure pour la pérennité du club.

Le comité lustinois

Le comité de l'AC Lustin, toujours bien garni, sera composé lors de la campagne 2023-2024 de Vincent Grégoire (président), Bernard Alexandre (coordinateur administratif de l’école des jeunes), Christophe Antoine (responsable de la buvette), Jean-Michel Charles (correspondant qualifié), Jean-Luc Collard (trésorier), Éric Denison (comitard et délégué de l’équipe première), Éric Detilleux (comitard), Michel Fosseprez (responsable des équipements), Carine Marchal (responsable de la cuisine) et Marc Tassignon (comitard et membre du Comité Provincial).

Les calendriers de reprise

Équipe A

Reprise: le week-end des 8 & 9 juillet (avec un stage à La Panne).

Matches amicaux: le dimanche 16 juillet contre Ouffet, le mardi 18 juillet contre Émines (P3A), les samedi 22 et dimanche 23 juillet (tournoi du club avec Gesves, Flavion-Morialmé, Lustin A & B, Boninne et Temploux), le mercredi 26 juillet au Condrusien (P1), le dimanche 30 juillet contre Havelange (P2B), le mardi 1er août à Chevetogne et le jeudi 17 août contre Vencimont (P2B).

Équipe B

Reprise: le mardi 18 juillet.

Matches amicaux: les samedi 22 et dimanche 23 juillet (tournoi du club), le jeudi 27 juillet à Jemeppe (P3C), le mercredi 2 août à Denée (P3C), le jeudi 10 août à Malonne B (P3A), le dimanche 13 août contre Bossière-Gembloux B (P2A) si pas de match de Coupe, le mercredi 16 août à Wépion et le mardi 29 août à Floreffe (P4).

Équipe féminine

Reprise: le lundi 17 juillet.

Coupe de Belgique: le dernier week-end de juillet.

Matches amicaux: le samedi 12 août (19h30) contre Rochefort (P1), le vendredi 18 août (19h30) à Houyet (P1), le mercredi 23 août (20h) contre Émines (P2A) et le samedi 26 août (19h30) contre Irlande Auderghem.