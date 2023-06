Van de Poele et les Belges au pied du podium

Plus tôt dans la journée, les BelSevens avaient dû s’incliner 36-12 devant la Grande-Bretagne. Une demi-finale marquée par une interruption de plus d’une heure, au cœur de la première période, alors qu’un essai avait été réussi de chaque côté (5-5). Le vent avait soulevé un pan d’une large bâche, venu s’échouer sur les poteaux de l’un des en-buts. Les Belges avaient repris ensuite les devants (5-12), avant la sortie sur civière de Nele Pien. Les Britanniques s’étaient envolées vers la finale dans la foulée, via cinq essais et trois transformations.