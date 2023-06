Pierre-Yves Toussaint au cœur de la grandeur du Tour

"Je faisais de la compétition, comme mon frère Louis, se rappelle-t-il. J’ai compris chez les espoirs que j’étais bon mais pas assez pour espérer devenir cycliste professionnel. Je me suis donc lancé dans des études de kiné, toujours avec ce but d’arriver dans le monde du cyclisme pro."

Avec son diplôme en poche, celui qui a désormais 31 ans et vit à Porcheresse a gravi les échelons petit à petit. "J’ai d’abord travaillé au niveau du VTT, avec Brice Scholtes, à la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles. Cela a été une très bonne expérience. J’ai ensuite intégré l’équipe nationale des espoirs, sur la route, avec Jean-Pierre Dubois."

De fil en aiguille, il arrive en contact avec l’équipe Intermarché-Circus-Wanty et intègre cette formation qui a elle aussi gravi les échelons un à un pour devenir un team du World Tour, le plus haut niveau du vélo. "Je fais entre 80 et 100 jours de course avec eux, détaille encore Pierre-Yves Toussaint. Sur la période des classiques, je viens souvent la veille des épreuves, pour les soins. C’est différent sur les épreuves par étapes, sur lesquelles j’accompagne l’équipe."

Comme sur le Tour de France de l’an passé et celui de cette année. "C’est mon deuxième Tour de France et mon quatrième Grand Tour, comme j’ai déjà fait deux fois le Giro (en 2021 et en 2022). Cette année, normalement, je ferai aussi le Tour d’Espagne."

"Une course à part"

Sans parler des nombreuses autres épreuves, comme le Tour de Suisse sur lequel il était avant de partir sur celui de France. "J’aime beaucoup cela, même si ce n’est pas évident à combiner avec mon cabinet, que je tiens avec ma compagne, et la vie de famille", continue Pierre-Yves Toussaint.

C’est comment, le Tour de France, de l’intérieur ? "C’est vraiment une course à part, tout y est plus grand qu’ailleurs, il y a aussi beaucoup plus de pression pour tout le monde. Les coureurs, mais aussi les membres du staff, car il faut vraiment être bien organisé."

Notamment pour ne pas se faire piéger, ne pas être bloqué. Car Pierre-Yves Toussaint ne se contente pas de donner des soins aux coureurs au soir, à l’hôtel. "J’ai aussi un rôle de soigneur, je recoupe le parcours, je m’occupe des bidons. Cela fait des longues journées, surtout au Tour de France, dont les arrivées sont quand même assez tardives et que les transferts vers l’hôtel peuvent être longs."

Mais il a la passion comme moteur. Et la joie d’être dans un groupe soudé, qui rêve d’une première victoire d’étape sur le Tour de France.