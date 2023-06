Peu de "Gozettis" au départ à Flawinne

Après huit manches, les athlètes en sont déjà à la moitié du Challenge de la Ville de Namur. Et cette 8e manche, c’était celle des Gozettis, organisée à Flawinne, vendredi soir. La 13e édition de cet événement réputé pour son parcours vallonné a attiré 121 concurrents, répartis sur les deux distances de 5 et 10 kilomètres. Si le taux de participation n’était pas des plus élevés, la qualité des joggeurs y était. Sur le 5 kilomètres, Jérôme Lechien était le favori. Victorieux du Challenge l’an dernier, le médecin de Sombreffe brille habituellement sur les petites distances. Mais cette fois, il est tombé sur un os ! En pleine progression, grâce aux conseils avisés d’André Mahy, Luca Mommart fait de plus en plus parler de lui. Il s’imposa d’ailleurs devant son aîné et le traileur Pieter-Jan Bruggeman, venu travailler sa vitesse. "Nous nous sommes retrouvés à quatre durant les premiers 800 mètres. J’ai décidé d’accélérer progressivement, restant accroché par Jérôme. J’ai attendu la seconde côte, vers le 2e kilomètre, pour relancer, décrocher mon adversaire et terminer la course en solitaire", commentait l’athlète Trakks. La première dame signa une 7e place au scratch. Elle n’était autre qu’Apolline Ramboux. Elle termina avec près de deux minutes d’avance sur Sarah Mahieddine et Stéphanie Rock.