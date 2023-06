Libois met le cap sur l’Alpe d’Huez

Les études l’éloignent de ces activités, et ce n’est que trois ans plus tard qu’il s’y remet un peu. "J’ai repris les entraînements à l’Ocan et je me suis un peu mis au vélo, avec les copains. J’ai commencé le tri vers l’âge de 21 ans, avec le Triathlon de Namur. J’ai accroché instantanément. Depuis six ans, avec Patrice Pignolet à l’Ocan, Thierry Faveaux à l’Arch, Nicolas D’Harveng de Start Today comme premiers entraîneurs. Puis, maintenant avec Cédric, que j’ai choisi pour sa vision scientifique de l’effort physique, je poursuis mon évolution. Je m’entraîne en moyenne une vingtaine d’heures par semaine, réparties entre 14 et 18 entraînements, mais cela peut varier entre 12 heures, lors des semaines plus light, à 30 lors des grosses semaines de stage", poursuit Jo.

Il va maintenant mettre le cap sur le plus gros objectif de sa saison: le Triathlon de l’Alpe d’Huez, réputé pour sa difficulté, durant l’avant-dernière semaine de juillet. "Le gros morceau, ce sont les 120 bornes de vélo et 3000 mètres de D +, avec forcément la montée de l’Alpe et ses 21 virages. La course à pied, qui se déroule en altitude dans des conditions climatiques habituellement chaudes, ça risque aussi d’être quelque chose."