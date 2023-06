Hiver comme été, Maredsous fait le plein

Ce fut assez serré sur la plus petite des distances, puisque les deux hommes de tête décidèrent de ne pas être départagés et de franchir la ligne d’arrivée ensemble, dans le même chrono. Les deux vainqueurs, Aymeric De Noble et Pol Blanchard, ont devancé Ludovic Watrin. Chez les dames, au contraire, près de six minutes s’écoulèrent entre l’arrivée de Miarka Van Peteghem et Vanessa Repele, deuxième.

Sur le 15 kilomètres, un petit quatuor partit sur les chapeaux de roue, avec à ses commandes, Nathan Claus. Dans la première difficulté, l’expérimenté Jérémy Morren prit les commandes et parvint à décrocher le groupe. "Au-dessus de la montée, j’ai vu que Lucas Defosse mettait un gros tempo, même si le trou entre nous deux était déjà important. Jusqu’au 10e kilomètre, j’ai vu au loin qu’il gardait l’allure et que je devais le maintenir à distance. J’ai bouclé l’épreuve en améliorant mon chrono de 7 minutes par rapport à l’an dernier, et en terminant avec près de deux minutes d’avance sur Lucas", racontait Jérémy, avouant s’être pris au jeu de terminer en moins d’une heure. Chez les filles, ce fut une nouvelle victoire pour Jennifer Mahin. "Je ne connaissais pas le niveau. Donc j’ai décidé de partir première avec, en tête, l’envie de faire mieux que l’an dernier", précisait la gagnante, qui boucla le parcours avec dix minutes de moins.

Jérôme Chaboteaux termina avec une avance considérable sur Paolo Fanciullino et Clément Flammang sur le 30 kilomètres, malgré la chaleur. Jolie prestation pour Catherine Elleboudt chez les dames, avec une victoire de plus en poche. "Le dénivelé se situe sur deux ou trois côtes, dont celle juste avant l’arrivée. On a donc tendance à partir un peu vite, au risque de se cramer sur la fin. Par contre, le parcours est vraiment chouette, avec énormément de sentiers off road et de passages ombragés", précisait la gagnante. Sur le 45 kilomètres, la première personne à rallier la ligne d’arrivée fut… une athlète ! Véronique Fettweis devança tous les autres concurrents, dont Denis Jeunehomme, deuxième mais premier homme.

Peu de participants sur le 60 bornes, remporté par Valentin Steisel, et seulement deux athlètes féminines, dont la Française Ninon Legendre, invitée par les organisateurs suite à son podium sur l’édition hivernale de l’épreuve. "Quand j’ai reçu la proposition, c’était pour moi impossible de refuser. Ma première impression, c’est la chaleur ! Il faisait très très chaud, mais cela me fait du bien d’augmenter un peu les distances en vue de la préparation d’un 100 kilomètres au mois d’août", confiait Ninon.

Classements

8 km: hommes: 1. De Noble Aymeric 33: 50, 2. Blanchard Pol 33: 50, 3. Watrin Ludovic 34: 57, 4. Pire Maxime 35: 35, 5. Fabry Kikiano 36: 02 ; femmes: 8. Van Peteghem Miarka 40: 51, 23. Repele Vanessa 46: 26, 25. Shirley Shirley 46: 35, 28. Baccus Adeline 47: 04, 31. Bokken Sarah 48: 16.

15 km: hommes: 1. Morren Jérémy 59: 03, 2. Defosse Lucas 1:00:52, 3. Zarro Lionel 1:04:12, 4. Claus Nathan 1:05:13, 5. Willem Guillaume 1:07:22 ; femmes: 21. Mahin Jennifer 1:16:23, 27. Goetynck Audrey 1:17:17, 37. Deguelle Agnes 1:20:52, 39. Knoops Jill 1:21:35, 59. Henrard Émilie 1:25:24.

30 km: hommes: 1. Chaboteaux Jérôme 2:18:54, 2. Fanciullino Paolo 2:25:06, 3. Flammang Clément 2:26:32, 4. Guennoc Ben 2:26:38, 5. De Maersschalck Jan 2:28:25 ; femmes: 59. Elleboudt Catherine 3:00:17, 92. Van Roye Sandrine 3:13:25, 98. Bogaerts Nathalie 3:14:31, 106. Paul Martine 3:18:56, 113. Van Nieuwenhuyse Katrijn 3:21:28.

45 km: femmes: 1. Fettweis Véronique 4:00:07, 28. Cox Fien 5:07:54, 33. Genin Stéphanie 5:23:24, 38. Vandael Femke 5:33:36, 45. Kerens Anne 5:52:43 ; hommes: 2. Jeunehomme Denis 4:05:41, 3. De Vuyst Peter 4:06:27, 4. Givron Régis 4:16:39, 5. Thomas Christophe 4:22:42, 6. Servais Lionel 4:25:19.

60 km: hommes: 1. Steisel Valentin 4:40:28, 2. Keuppens Benny 5:14:39, 3. Matsumoto Youki 5:16:19, 4. Peters Olivier 5:48:10, 5. Paulus David 5:48:20 ; femmes: 16. Legendre Ninon 7:34:02, 20. Machielsen Bieke 7:50:10.