Comme Rochefort, Meux n’a pas attendu le traditionnel mois de juillet pour reprendre le chemin des entraînements. Laurent Gomez, désormais assisté de Nicolas Mazzier comme T2 et d’Émilien Gilbert comme préparateur physique attendait déjà ses joueurs ce mardi soir. "On s’entraînera quatre fois sur les deux prochaines semaines avant de donner congé et de revoir tout le monde le 20 juillet, explique le coach des Verts. On cherchait une idée pour innover en fonction du nouveau calendrier scolaire. Il y a des enseignants dans l’équipe et de jeunes parents. Reprendre le 15 juillet alors qu’ils n’entament leurs vacances que le 8, c’était compliqué et on risquait d’avoir beaucoup d’absents. On a donc opté pour cette solution. On gagne du temps et en plus, à la place d’aller courir seul chez eux, les gars reviennent un peu au club où ils sont encadrés par le préparateur physique. Avec trois transferts et quelques nouvelles têtes dans le staff, c’est aussi l’occasion de déjà faire connaissance. "

Si "Capi" Boreux et Gilles Kinif, en vacances, ainsi que la jeune recrue de Gosselies Ethan Adam (examens) manquaient à l’appel pour cette reprise, le reste du noyau était présent, y compris les deux nouvelles recrues Matteo Renzulli (Seraing) et Lucien Gauchet (Aische). Pas de tests VMA au programme mais une séance d’1 h 30 assez variée. "J’ai donné carte blanche à notre nouveau préparateur physique, ajoute Laurent. Les tests arriveront plus tard." Par contre, l’ex-T2 Éric Adam était déjà de retour pour venir saluer l’équipe, muni de sa légendaire et redoutée balance. La pesée, à Meux, c’est sacré ! Et Laurent l’a rappelé aux joueurs en début de séance: "La priorité, c’est le plaisir. Mais pour en prendre sur le terrain, il faut aussi parfois se faire mal."

L’objectif des Meutois, cette année encore, ce sera une place dans le top 5. "Et plus si possible, précise le coach, même si la série est à nouveau très homogène mais encore plus forte. Des équipes comme Mons et Rochefort n’arrivent pas pour viser une dixième place mais pour jouer le haut. Avec Tubize, Warnant, Stockay, Verlaine, La Louvière ou encore Binche, les places seront chères. On débute par du très costaud, il faudra directement être dans le bon tempo."

Quant à la future D1 francophone, Laurent préfère ne pas encore en parler. "C’est clair que ça peut laisser entrevoir de nouvelles perspectives à un club comme Meux. Mais c’est encore loin, la priorité, c’est de bien se préparer".