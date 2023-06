Denée mise sur les jeunes du cru

Des jeunes qui ont très vite répondu à l’attente et affiché de belles qualités. "Ils ont terminé à la deuxième place, loupant de peu la montée. Vu les performances de l’équipe, j’ai demandé au comité régional de l’Entre-Sambre-et-Meuse de pouvoir évoluer, cette saison, en régionale 1, afin de continuer à faire grandir cette équipe."

Encadrés par Louis Philippe Verkemping, passé notamment par Floreffe, les gamins jouent les premiers rôles. "La moyenne d’âge est de 21 ans. Et les jeunes explosent, tant à la frappe qu’au service. L’équipe compte six victoires pour trois revers et totalise 18 points."

À Beuzet, Denée était privé des services de Flavien Defoy, Parmentier et Custinne. "Les défaites contre Crupet et Warnant sont logiques. On est tombés sur plus forts que nous."

Lors du derby contre les leaders warnantais, disputé devant une centaine de spectateurs, les Denéens ont assuré le spectacle. "Menés 2-7 au repos, nos jeunes ont abordé le second acte avec une mentalité de guerriers, pour accrocher méritoirement le point. Notre objectif ? On va tenter de terminer dans le top 3, pour disputer les barrages et, qui sait, accéder à la promotion."

Quant à l’équipe B, elle va se battre pour éviter la relégation. "Cette équipe réunit des joueurs venus de Purnode, Crupet et Warnant."

Les noyaux

Denée A: Sylvain Igot, Noémien Custinne, Antonin et Flavien Defoy, Bastien Parmentier, Louis-Philippe Verkemping, Guillaume Burton.

Denée B: Logan Mathieu, Jim et Tom Rasquin, Julian et Stéphane Defoy, Jason Bovy, Éric Devadder.