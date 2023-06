Beuzet: deux équipes au destin différent

Les Beuzetois alignent deux équipes aux fortunes et aux parcours différents, voire opposés. En régionale 1, l’équipe fanion figure parmi les pensionnaires du top 4. "Nous avons connu un démarrage à froid avec, à la clé, deux défaites d’affilée, à Crupet et à Dorinne, précise le président Richard Rousseau. En fait, nous étions déforcés par l’absence de Bertrand Debourg, notre petit milieu, devenu le principal animateur de l’équipe. Nous avons ensuite pu relever la barre, avec le concours apprécié de nos deux recrues, Krajnc, en provenance de Waret, et surtout Debourg, d’Emines, épaulés par le métronome Sébastien Kips au grand milieu. Outre ces deux revers, je regrette surtout le point perdu contre Denée A (13-7), après avoir mené 7-2 à la pause. Bref, nous avons le potentiel pour jouer la tête, sans pour autant faire une fixation sur la montée. Quelle que soit l’issue du championnat, on repartira avec les mêmes joueurs." Ses protégés ont perdu dimanche dernier leur brevet d’invincibilité à domicile, contre Crupet (11-13).