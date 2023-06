Van de Poele en demi-finale avec les BelSevens !

Au rugby à 7, Noémie Van de Poele et ses équipières des BelSevens ont disputé, le matin, leur troisième match de poule, face à l’Espagne. La défaite encourue (29-7) ne remettait évidemment pas en cause leur qualification, vu leurs larges succès de la veille, face à la Suède et la Roumanie. Le quart de finale, joué en fin d’après-midi, les opposait au Portugal. Et les BelSevens ont vite pris le dessus, alignant quatre essais (dont deux de la Jamboise !) et une transformation, avant que les Portugaises n’atténuent l’écart (5-22). En demi-finale, nos représentantes affronteront la Grande-Bretagne, ce mardi, en fin de matinée.