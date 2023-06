Trois clubs namurois repêchés en Coupe de Belgique

Cette année, suite à une modification réglementaire, au lieu de 12, ce sont 15 clubs namurois issus des séries provinciales qui entameront la coupe de Belgique. Fernelmont, Chevetogne et Évelette-Jallet ont été repêchés conformément au règlement provincial de la coupe de la province. Les 15 clubs namurois qualifiés pour le premier tour sont le Condrusien, Profondeville, Spy, Meux B, Beauraing, Nismes, Petigny-Frasnes, Flavion-Morialmé, Loyers, Biesme, Grand-Leez, l'Union Dinantaise, Fernelmont-Hemptinne, Chevetogne et Évelette. Les clubs de D3, D2 et Namur (N1) entreront en cours de compétition.