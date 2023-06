La trêve est déjà finie du côté de Rochefort. Ce lundi soir, Jeffrey Rentmeister avait donné rendez-vous à ses troupes. Au menu, des tests physiques. "Ils passeront une autre batterie de tests ce mercredi, précise le coach rochefortois. Ensuite, nous aurons entraînement vendredi."

Les Rochefortois se retrouveront cinq fois et joueront un match amical face à Wiltz, avant d’avoir droit à un peu de repos. "Nous coupons dix jours au mois de juillet, raconte Jeffrey Rentmeister. Nous aurons peut-être aussi un match face à Virton avant la coupure, mais cela semble compliqué. Les gars ont évidemment eu un petit programme à suivre avant de reprendre. Chacun le suit à sa manière, je fais confiance à mes gars. C’est aussi grâce aux résultats des tests que nous pourrons adapter le programme à la reprise en juillet. Celui qui n’aura pas suivi le programme ? Il se punira tout seul. Et il fera de la course le long du terrain pendant que les autres joueront."

Pour cette reprise, Jeffrey Rentmeister disposait d’un groupe au grand complet. "Certains ont eu des petits bobos pendant la coupure et ils ont logiquement un petit retard, mais tout le monde est disponible, se réjouit Jeffrey Rentmeister. Je pense que la trêve a été assez longue. Nous avons arrêté après le match des champions à Mons début mai. Une fois ce match terminé, les joueurs étaient en congé. Je n’ai pas continué à donner des séances en semaine alors que nous n’avions plus de match. Ici, je pense que tout le monde a hâte de reprendre. Nous avons aussi un beau programme de préparation."

Seraing, le Patro et Namur en préparation

Il faut dire que Jeffrey Rentmeister a prévu plusieurs matches amicaux. Face à des très grosses équipes. "Nous allons jouer Seraing, le Patro Maasmechelen ou encore Namur (le match face aux Merles est fixé au 8 août). À chaque fois au Parc des Roches. Au total, nous avons huit matches amicaux. Sept se joueront à la maison, celui à l’extérieur, ce sera à la RAAL. C’est important de jouer à la maison car je voulais continuer à rassembler les gens chez nous. Ce sera une nouvelle année et il faudra s’adapter à la D2. Je voulais donc un maximum de rencontres sur notre terrain pour créer une osmose."

En D1 amateurs d’ici douze mois ?

Promu en D2, Rochefort ne va pas se contenter du maintien. "L’objectif, ce sera de jouer la colonne de gauche. Si nous terminons dans le top 6 pour une première saison, ce sera bien, analyse celui qui est désormais secondé par Philippe Caserini. Notre noyau est compétitif, mais il est relativement court. Il faudra donc espérer qu’il n’y ait pas trop de blessures. Allons-nous encore transférer avant la fin août ? Nous ne cherchons plus, mais cela pourrait arriver pour deux raisons. La première: si un joueur décide de ne pas suivre notre ligne de conduite pendant la préparation et qu’il ait envie d’aller ailleurs. Nous aurons besoin de tout le monde, il n’y a pas un titulaire incontestable à Rochefort. Des choix devront être faits. Et celui qui ne l’accepte pas, il peut changer de club. L’an dernier, nous avons réussi car tout le monde a tiré sur la même corde. Et cette corde, c’est l’Union Rochefortoise, pas l’ambition individuelle. La deuxième raison pour des transferts ? Si la scission de la D1 amateur a bien lieu."

Du côté de Rochefort, on ne cache pas être favorable à cette réforme. Une réforme qui pourrait accélérer les choses pour le club rochefortois qui aurait des chances de se retrouver en D1 amateurs l’an prochain.

"Je ne pense pas que cela va niveler le niveau par le bas. Ce sera aux clubs de bien travailler pour que cela ne soit pas le cas, répond Jeffrey Rentmeister. Il faudra mettre sur pied de belles équipes, penser aux jeunes et mettre de l’intensité dans nos séances." Ce que les Rochefortois ont déjà commencé à faire ce lundi soir.

Les transferts: Luka Micha (Marloie), Gaëtan Gall (Onhaye), Grégory Perseo (Visé), Eduardo Gasparoto (Meix-devant-Virton), Bruno Boudry (Canach, G.-D. Luxembourg), Corentin Fiore (RAAL) et Nathan Gosselain (Verlaine).