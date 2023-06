P3 & P4: Jemeppe se montre ambitieux

Le directeur technique Fabian Badoux a entamé les débats. "Je serai le relais entre les équipes premières et le comité. Nous allons mettre en place une structure avec les deux coaches. Notre but est de créer une osmose entre la P3 et la P4. Dans cette optique, certains éléments de P3 iront en P4 et inversement. L’objectif sportif est d’atteindre le tour final et donc faire aussi bien que l’année passée."

Le nouveau T1 de l’équipe A, Patrice Marichal, a enchaîné. "Je remercie le comité pour sa confiance. Je suis un entraîneur assez proche de ses joueurs. J’apprécie travailler avec les jeunes. C’est ce que nous avons cherché à constituer cette année. Travailler de la sorte est intéressant pour l’avenir de Jemeppe. Ayons confiance en la jeunesse. Je préfère avoir un groupe homogène, même peut-être avec moins d’expérience, mais des gens qui mouillent le maillot. Nous avons l’ambition de disputer le tour final. Nous sommes restés en série C car nous devrions y avoir plus d’occasions de nous exprimer."

Composé de 25 joueurs, le noyau permettra-t-il d’atteindre cet objectif ? "Nous avons décidé de ne pas faire un gros noyau en P4, tout simplement parce que j’estime que les joueurs du noyau A doivent pouvoir jouer à tout moment. Le noyau B leur permettra de s’exprimer. De quoi permettre à la P4 de nourrir aussi quelques ambitions."

Patrice Marichal, coach de l'équipe A, et David Bossart, coach de l'équipe B à Jemeppe cette saison. ©EdA - Pierre Cousin

S’il a choisi de ne pas s’entourer d’un T2, Patrice Marichal sera épaulé par Dimitri Tenaerts (entraîneur des gardiens), par Jean-Jacques Constant et par Jean-François Paduart.

Et le coach de la P4 David Bossart de clôturer la présentation. "Merci au comité de m’avoir fait grandir lorsque j’entraînais en équipes d’âge. Mon but est de former au football. J’ai un groupe très jeune. Je l’ai écrémé pour les raisons évoquées par Patrice. Des joueurs de P3 descendront. Je ne veux pas vendre du rêve. Je veux donner du temps de jeu. Je sens déjà une bonne motivation. J’aimerais bien que cela continue. Les joueurs sont présents aux entraînements et marquent leur motivation. C’est tout ce que je veux. Nous sommes là pour passer du football enfant au football adulte."

La saison de Jemeppe semble s’annoncer sous les meilleurs auspices.

Jemeppe A (P3C)

Reprise: le mardi 11 juillet.

Matches amicaux: le jeudi 20 juillet (19h30) contre Aiseau, le dimanche 23 juillet contre Wépion B (15h) et Arquet B (18h), le jeudi 27 juillet (20h) contre Lustin (P2A).

Jemeppe B (P4B)

Reprise: le mardi 11 juillet.

Matches amicaux (dates encore à convenir): contre Floreffe (P4) et contre Falisolle-Aisemont (P4).