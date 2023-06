Le Jogging de Rienne

Organisé dans le cadre du Challenge Libre des Ardennes, il a attiré 83 concurrents. Sur le 5 km, Kasper Verloove et Augustine Gillet se sont montrés les plus rapides. Renaud Pierret et Margaux Delvosal ont décroché la victoire sur le 10 km.

Maredsous Summer Trail

Carton plein à Maredsous, avec 713 traileurs sur 5 distances. Sur le 8 km, Aymeric De Noble et Miarka Van Peteghem se sont imposés. Jérémy Morren et Jennifer Mahin ont pris les premières places sur le 15 bornes. Jérôme Chaboteaux et Catherine Elleboudt ont été les plus rapides sur le 30 km. C’est une dame, Véronique Fettweis, qui a décroché la victoire sur le 45 km, devant Denis Jeunehomme. Sur le 60, la victoire est revenue à Valentin Steisel et Ninon Legendre.

Le Jogging du Bunker

156 joggeurs ont pris part à ce jogging organisé dans le cadre du Mémorial Claude Delobbe. Le 5 km a été remporté par Julien Cresson et Chloé Recloux. Sur les 10,6 bornes, la victoire est revenue à Nicolas Baïolet et Coralie Naveau.

Biathlon d’été de Wartet

L’épreuve proposée par le club de foot de Wartet a réuni 176 concurrents. Sur la distance de 5 km, en additionnant le chrono réalisé et les pénalités pour tir(s) manqué(s), Julien Hottias et Gaëlle Lechanteur ont décroché la victoire. Sur le 10 kilomètres, Manu Ordonez et Camille Snoeck se sont imposés.