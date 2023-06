L’équipe namuroise se construit

Alors que d’anciennes joueuses de Namur s’illustraient à l’Euro basket avec les Cats (Antonia Delaere, Kyara Linskens et Serena Lynn-Geldof ont jadis porté le maillot namurois), du côté du hall Octave Henry, la future saison se prépare calmement. Toujours coaché par le Portugais José Araujo, le noyau prend forme. " Arrivées cet hiver, la pivot américaine Peyton Whitted et la shooteuse lituanienne Laura Zelnyte ont resigné ", explique le président Jean-François Davreux qui annonce deux premiers transferts après l’arrivée de la Hutoise Chloé Bully, en provenance de Boom. " On a signé Klaudia Perisa, une bonne joueuse poste 3 qui évoluait à Courtrai après un passage par chez nous, en 2020, sous les ordres de Philip Mestdagh. On a aussi transféré la meneuse portugaise Ana Rodrigues. On avait joué contre en Eurocup et elle nous avait mis en grosse difficulté. On cherche encore à se renforcer et cela dépendra du budget. Idéalement, on aimerait un poste 5 et un 3 ou 4. N’oublions pas non plus le retour de la jeune Namuroise Sara Remacle qui revient de Courtrai ."