Le FCO Namur veut redevenir une famille

Un souhait qui se couple à une ambition sportive. "Avant les deux années covid, nous avions participé au tour final trois fois de suite. Ce serait bien de retrouver ce dernier carré. Mais nous n’allons pas en faire une fixation. 14 nouveaux joueurs sont arrivés, 11 joueurs sont restés", a conclu Franco Fichera.

Et le nouvel entraîneur, Frank Meunier, de poursuivre. "Je suis motivé à l’idée de réaliser une très belle saison. Nous avons fait un travail assez remarquable pour constituer un effectif, avec des joueurs de qualité dans chaque secteur de jeu. Cet effectif est composé de deux solides gardiens, de rocs défensifs, de flèches, de pitbulls, de donneurs de caviars et de finisseurs. Mais surtout d’hommes. Avec un grand H. Nous avons été attentifs à former un effectif de joueurs respectueux, généreux et collectifs. À nous de créer une équipe avec un grand E, en dehors et sur le terrain. Nous porterons haut et fier les couleurs du FCO cher à notre président et à son comité. Toutes nos attitudes, nos actions, nos efforts, nos prestations iront dans ce sens, histoire de rendre fières les personnes qui nous font confiance. Nous avons choisi trois leaders qui seront responsables de la communication entre l’équipe et le staff et entre l’équipe et le comité. Il s’agit d’Agatino Crimi, de Pierluigi Lucifora et de David Monteleone. Le foot est notre passion. Nous l’avons tous choisi étant petits car il nous rend heureux. Mais pour cela, il faut le pratiquer comme il se doit."

Le nouvel entraîneur olympien sera entouré de deux T2, Salvatore Costa et Fortunato Crimi. "Cela nous permettra de dispenser des entraînements spécifiques. Toto sera tout le temps avec moi et j’espère que Fortunato sera là le plus souvent aussi. Nous travaillerons du spécifique", a ponctué Frank Meunier.

Le calendrier

Reprise: le dimanche 16 juillet à 10h30.

Amicaux: le dimanche 23 juillet (16h) contre Bossière (P1), le dimanche 30 juillet (11h) contre Jemeppe (P3), le jeudi 3 août à Émines (P3), le mardi 8 août (20h) à Anhée (P1), le mardi 15 août (11h) contre Temploux (P3).

Stage: à Malmedy, du vendredi 11 au dimanche 13 août.

Les transferts

Arrivées: Dorian Avci (Arquet), Antoine Compère et Hamdi Salihu (Jambes), Antoni Filée (Lustin), Sylvain Heyters, Tanguy & Thomas Leyder (Bossière-Gembloux B), Matheo Husquin et Rodrigue Preumont (JS Tamines B), Niko Kempeneers (Spy), Marty Labar (Assesse), David Monteleone et Jean-Marie Rusingizandekwe (Wépion), Diego Monteleone (Évelette-Jallet).

Départs: Ismaïl El Kouchaii (Wépion), Aymeric Mélotte (Lustin), Adrien Mouthuy (arrêt), Jean-Luc Ravignat (Assesse).