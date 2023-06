Arquet en D3 avec de la confiance

À Arquet, les deux co-présidents Michel Lecomte et Vincent Maillen donnent pleine confiance au coach de l'équipe fanion Denis Sulejman. ©EdA - Guy Beaugnée

L’équipe A devra digérer deux montées consécutives. Mais dans la cuvette vedrinoise, on reste serein et on se dit que tout devrait bien se passer en D3.

À la recherche d’un gardien

À Arquet, le vice-président Alain Calozet est fier de retrouver Giresse Mwemwe. ©EdA - Guy Beaugnée

Pour le gardien Florent Gillet, qui avait déjà goûté à la nationale avec Meux en promotion, la confiance est de mise. "Me voilà premier gardien en D3, dit ce dernier qui se remet d’une blessure musculaire. Ce n’est pas mal. Ce sera certainement un peu compliqué au début mais après un petit temps d’adaptation, cela devrait marcher." Quant au coach Denis Sulejman, il est estime que ce sera un peu spécial pour certains joueurs qui n’ont pas encore évolué en nationale. Mais, pour lui, ils ont le niveau. "En ce qui concerne les transferts, on a bien travaillé, progressivement et sans précipitation. On cherche évidemment encore un gardien, c’est indispensable, et peut-être une autre arrivée. On a une piste. Si on a tout à prouver, on partira avec beaucoup de confiance et de sérénité."

P2: il était temps...

Arquet B va évoluer en P2. "Il était temps d'aller voir plus haut", confie le coach Alexis Gambier. ©EdA - Guy Beaugnée

L’équipe B, toujours dirigée par Alexis Gambier, a montré fin de saison dernière qu’elle avait pas mal d’atouts et d’armes offensives pour effectuer un parcours raisonnable. La colonne de gauche est son objectif. "On sait qu’on part un peu dans l’inconnue, souligne le coach. Ceci dit, je suis certain que les qualités du groupe lui permettront de penser plus qu’au maintien. Je suis également certain que le jeu de la P2 va mieux nous convenir. Bref, il était temps d’aller voir plus haut."

Dames: objectif Top 3

L'équipe féminine vedrinoise aimerait s'attaquer au podium de la P1 Dames cette saison. ©EdA - Guy Beaugnée

Enfin, l’équipe P1 dames est également optimiste pour une belle saison. Si plusieurs joueuses ont décidé d’arrêter, cinq nouvelles recrues sont à signaler: Camille Abrassart, Leslie De Nil et Lana Sabrir (de Moustier), Emeline Donny (reprise après Auvelais) et Clémence Roland (de Grand-Leez). "Si la saison dernière on visait le Top 5 au départ, on a terminé quatrième, confie le coach Christophe Jacobs. Cette fois, j’estime qu’on est capable de viser le Top3 car Andenne ne sera plus de la partie. Mais attention à Rochefort, qui s’est bien renforcé. Les nouvelles recrues devraient apporter beaucoup."

Les arrivées en D3 : Giresse Mwemwe (JS Tamines), King-David Akandja (Union Dinantaise), Arthur Delmarcelle (Liège), Yedidia Vuzu (reprise) et Bilel Benothman (Herstal).

Les départs : Jonathan Labeau (Temploux), Alexandre Verdel et Rony-Jo Mpia Massa (?), Romain Lecomte (arrêt), Victor Pierrad (Leuze) et Dorian Avci (FCO Namur).