2 derbies namurois pour commencer le championnat de D3A ACFF: voici le calendrier des 5 premières journées

La répartition des 32 équipes de D3 ACFF ne souffrant d’aucune contestation, les séries provisoires sont devenues définitives. Et le calendrier de la saison 2023-2024 a pu être établi et envoyé aux clubs francophones de la division. En voici les rendez-vous d’Aische, Arquet, Ciney, Couvin-Mariembourg, Onhaye et Tamines, les 6 clubs namurois, tous trois reversés dans la série A. Des clubs qui auront rapidement droit à des derbies entre eux, puisque les "Alloux" recevront les Aischois dès la journée d’ouverture, le dimanche 27 août, tandis que le championnat des Cinaciens débutera par la venue d’Onhaye au stade Tilleux. Les promus d'Arquet devront patienter deux week-ends de plus pour disputer leur derby inaugural en D3. Le samedi 9 septembre, ils accueilleront Aische à 20 heures. Pour Couvin, pas de derby avant la 6e journée et la réception de la Jeunesse Aischoise le 1er octobre à 15 heures. Mais les Fagnards se rattraperont très vite, avec un deuxième derby d'affilée, le dimanche suivant à Tamines. Les retrouvailles entre Manu Rousselle et Aische auront lieu lors de l'avant-dernière journée de la première tranche, et le déplacement de Ciney le samedi 21 octobre au stade Bertrand. Celles entre Florian Fromont et Jérôme Claude, les deux derniers meilleurs buteurs de la P1 namuroise, se produiront le premier week-end de décembre quand Manage jouera contre Ciney.