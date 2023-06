Les Philippevillains faisaient de la résistance en début de lutte, menant 3-2 et 4-3. Senzeilles, où Gaëtan Charloteaux avait remplacé Dussard à 3-2, haussait le ton sur le rectangle et se montrait plus efficace dans les quinze décisifs pour s’envoler à 4-9.

Villers corrigeait le tir et, sous l’impulsion de Jaumotte, qui avait remplacé Collignon au petit, revenait à 7-9 et 8-10. Senzeilles, plus régulier sur le tamis, approchait du but à 8-12. Villers refusait d’abdiquer et, sur les rechas de Godart, grappillait les jeux pour recoller à 12-12. Sur les douze jeux de 40 partout, les visités en ont remporté cinq.

Planois 10 – Fontaine 13

Une fois de plus, Planois, qui s’alignait sans Doucet, a présenté deux visages. Les Biesmois prenaient un départ de choix et s’isolaient à 3-0. Les "Cloutiers" revenaient à 3-2, mais ne pouvaient empêcher les visités de filer à 7-3 au repos. "On avait empoché trois des quatre jeux montés à la limite", précise Benjamin Haubruge.

Au second acte, le trio de frappe visité flanchait et Fontaine, avec un Vleugels performant du fond, grappillait les jeux pour recoller à 8-8 et renverser la vapeur à 8-10. "À 8-5, j’ai permuté avec Van Nuffelen et j’ai pris le fond, mais les livreurs adverses ont davantage ciblé le petit et le grand milieu."

Planois faisait de la résistance à 9-10 et 10-12, avant de baisser pavillon. "On va devoir se battre pour éviter les barrages et donc terminer dans le top 7."