Mont-Gauthier 7 – Maubeuge 13

Après avoir décroché le jeu initial, sur les excellentes livrées de Fiasse, les Rochefortois galvaudaient sur le tamis et Maubeuge en profitait, avec le duo Devan Cassart-Joos en vedette, pour s’isoler à 1-4. Sur les rechas de Dooms et Pierard, Mont-Gauthier gardait le contact à 3-4 et 4-5, avant de perdre pied. "On n’a pas réussi à recoller et on a fauté à des moments importants", analyse Tristan Schmit. Tout bénéfice pour Maubeuge, qui s’envolait à 4-9 et 5-10. "J'ai permuté avec Yoris Dooms et nous avons ainsi pu accrocher le point." Les "Nordistes", autrement plus réguliers, concédaient un dernier jeu avant de conclure. "Vainqueur du tournoi d’Ogy, Maubeuge est en forme et, pour nous, c’est un bon point. On conserve la cinquième place et on laisse Isières, battu à Ogy, à quatre points."