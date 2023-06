Jeux Européens: Emeline Detilleux satisfaite de sa course, Pauline Smal déçue de son concours

La coureuse de 23 ans est bien partie et a tourné autour de 18e place pendant la course avant de remonter de quelques rangs dans le final. Elle a terminé à environ 4:13 de la nouvelle championne d’Europe, la Néerlandaise Puck Pieterse. L’Autrichienne Mona Mitterwallner a pris la médaille d’argent, devant la Suissesse Sina Frei. La quadruple championne du monde française, Pauline Ferrand-Prévot, n’a fini que 19e.

"J’ai pris un bon départ et j’ai pu maintenir un rythme constant. Je ne me suis jamais mise dans le rouge, et j’en avais encore un peu dans les jambes dans le dernier tour. Je termine tout juste en dehors du top-15. J’en suis très satisfaite." L’objectif, le top-20, est atteint. "Je me sentais très bien aujourd’hui. J’ai dû courir intelligemment car le parcours a été modifié. Il était plus technique et lourd à cause de la pluie, ce qui me convient. "

Detilleux attend désormais les championnats du monde le moins prochain à Glasgow. Elle espère ensuite participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Ce résultat me donne confiance. Les Jeux sont mon objectif ultime. Pour l’instant, je suis bien placée pour m’y qualifier."

Smal: pas les meilleures sensations

Quant à la Meutoise Pauline Smal, engagée au javelot, elle n’a pas réussi à battre son record personnel (52m63). Avec un jet à 47m24, elle n’a pas pu se qualifier pour lancer avec les huit meilleurs du concours. "Ça ne s’est pas trop bien passé, résume Pauline. Les sensations n’étaient pas bonnes. Je n’avais pas vraiment d’énergie et pas de vitesse et de puissance dans le javelot. Je n’ai donc pas su m’exprimer comme j’aurais dû et voulu le faire…"

Rugby: deux victoires pour la Namuroise Noémie Van de Poele

L’équipe féminine de rugby à 7 de la Namuroise Noémie Van de Poele, a gagné ses deux premiers matchs de poule 40-0 contre la Suède et 39-0 contre la Roumanie.