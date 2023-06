Balle pelote: Senzeilles se qualifie pour Namur au forceps

En visite chez la lanterne rouge, St-Denis, Warnant a rempli son contrat en raflant la totalité de l’enjeu. "Les conditions de jeu, avec un ciel bleu, étaient difficiles, précise Rodrigue Lecocq. On s’est toutefois encore fait peur. À 5-12, 30-30, on a heureusement pu gagner les deux chasses pour conclure."

St-Marc, qui devait ramener les deux points de Clermont, a également joué avec les nerfs de ses supporters. "On a en effet souffert en première armure, reconnaît Geoffrey Haubruge. On a été menés 3-0, 6-3 et 7-5. Au second acte, on a enfin mieux respecté les lignes et on a eu plus de réussite dans les petits coups. On a aligné les jeux pour filer à 7-11, 8-12 et 9-13."

Avec seulement 5 victoires au compteur, Senzeilles n’avait d’autre choix que de vaincre Villers-le-Gambon. Les Villersois ont donné du fil à retordre aux Cerfontainois, qui s’alignaient avec Eddy Charloteaux au fond. Après avoir mené 8-12, les Cerfontainois n’ont pu éviter un retour des Villersois, pour finalement empocher au forceps le jeu décisif.

Assuré de la qualification, Mont-Gauthier s’est fait surprendre à Presgaux. Menés 7-4, les Rochefortois ont recollé à 8-8, avant de multiplier les fautes au service et au rechas. "Après avoir vaincu Senzeilles, c’est une précieuse victoire dans la lutte pour le maintien", lance Julien Froment, le foncier de Presgaux.