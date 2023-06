Havrenne 13 - Clermont5

Les Rochefortois surclassent d’emblée les jeunes Clermontois et se détachent à 7-1. Les visiteurs font un tantinet meilleure figure à la reprise (8-4).

Hautot, Jaumotte et Frérotte refont la loi sur le rectangle, mais tremblent à 12-5. Bihay, qui a remplacé Lavis, blessé, décroche le carton plein à la livrée.

Sart A 13 - Miavoye 11

Les Sartois ont remis le couvert en infligeant aux Walhérois une deuxième défaite. Les jeux vont en partage jusqu’au repos (6-7).

La reprise est en faveur des Degrande, Thiry et Van Oorbeck, plus performants aux moments importants (11-8). Bien que Pairoux soit évité et Dufour en difficulté, les visiteurs égalisent à 11 partout, avant de craquer.

Thy-Thuillies 10 - Meux13

Après avoir mené 3-6, 4-7 et 5-10, les Meutis, avec le régulier Joaris en évidence, galvaudent leur avance, ce dont profite la bande à Demoulin pour égaliser (10-10). Dans la finale, une dispute dans les rangs visités favorise l’envolée des Bruyérois, où Moreau avait remplaçé Zicot à 8-10.

Meux 12 - Maubeuge 13

Sans Zicot, sanctionné, les Meutis, méconnaissables, sont largués à 3-7. L'entrée de Zicot pour Troonen, conjuguée à une permutation avec Joaris et Moreau, relancent les visités à la reprise. Ils rétablissent la parité à 9-9 et mènent 12-10. Supérieurs à la livrée et à la frappe, les Français entérinent leur victoire.

Thy-Thuillies 10-Sart B 13

Les visités équilibrent les échanges au premier acte (5-5, 7-6), avant de mener 8-6. Sous l’impulsion de Mahy et Cornet à la frappe, les Sartois émergent.