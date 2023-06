Balle pelote: les "Gadis" s'inclinent mais restent sixième en N2

Vainqueur de la manche aller, Aisemont n’a pu confirmer et signe un quatrième revers de rang. Toujours privés de Bouchat, les "Gadis" retrouvaient Gravar. Les promus faisaient de la résistance en première armure et les jeux allaient en partage jusqu’à 5-5. Les "Bleus" fautaient alors, tant sur le tamis que sur le rectangle. Kastel, plus performant au rechas, opérait la cassure et s’isolait à 9-5. "On a corrigé le tir au service et mieux respecté les lignes pour accrocher le point (9-6)", confie Noah Kindermans. Les Aisemontois entretenaient encore le suspense à 10-7, 11-9 et 12-10, sur les rechas de Sylvain Denis et Romuald Denis, avant de baisser pavillon. "Les frappeurs visités ont mieux répondu à des moments décisifs."