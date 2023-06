Ni neige ni ski mais un biathlon à Wartet

Du biathlon en plein été à Wartet ! Non, vous ne rêvez pas. Mais pas besoin de neige et de ski, il s’agit de la formule estivale du célèbre sport d’hiver né dans les pays scandinaves. Plus précisément appelée cross biathlon, cette discipline méconnue allie trail et tir laser. Le club de foot de Wartet a décidé, pour la deuxième année consécutive, d’organiser une épreuve, ce dimanche 25 juin au départ du terrain de foot. "J’avais vu un article sur le biathlon d’été et je me suis dit pourquoi pas, explique le vice-président du club de foot, Jean Gilsoul. C’est une belle manière de diversifier nos activités. Je suis allé voir les responsables sur Liège où il existe un challenge et c’est comme ça que tout a commencé. L’an dernier, nous étions en phase de test et on a changé quelques petits détails. On espère intégrer le challenge liégeois la saison prochaine. Je suis content de voir que Malonne et Couvin ont, comme nous, tenté l’aventure il y a quelques semaines. "