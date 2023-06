Volley: deux équipes namuroises sur une bonne lancée

Sacrée championne de la N2A en avril dernier, l’équipe féminine de Dominique Colin retrouvera donc la N1, un an après l’avoir quittée. "Ce sera notre cinquième campagne à ce niveau, si l’on compte celle arrêtée par la Covid après un match, rappela le coach namurois. On y a connu des 5e et 2e places, ainsi que deux descentes. Le but est évidemment de ne plus reprendre l’ascenseur. Et je pense qu’on sera bien armés pour tenir la dragée haute aux treize équipes néerlandophones qui composent la division avec la nôtre, unique représentante francophone. Je fais d’ailleurs remarquer que nous sommes, à ce titre, le troisième club féminin du sud du pays, derrière Charleroi et Tchalou, actifs en Ligue A. Ce sera un combat toutes les semaines. J’attendrai la fin du premier tour pour mieux nous situer. Mais je dirai qu’atteindre le 5e rang serait parfait."

Le T1, qui sera assisté de Jérôme Cornet, a réalisé trois transferts pour renforcer son effectif (et particulièrement au centre, Lucie Rousselin ne souhaitant plus y dépanner). "Toutes les joueuses du noyau restent, sauf une qui rejoint notre deuxième équipe. Morgane sera toujours la capitaine. Et on a fait venir les centrales Lucie Dumont, de Nalinnes, et Charlotte Caro, de Limal, ainsi que Hanna Henn, une ailière venant de Chaumont et qui a déjà démontré toute sa vivacité et son dynamisme, à l’entraînement. Non, il ne devrait plus y avoir d’arrivée. Avec treize filles, il reste théoriquement une place. Et j’ai envie de la laisser libre, pour inviter l’une ou l’autre de nos jeunes à venir goûter à la préparation d’un match de ce niveau, leur permettre de voir comment ça se passe. C’est ce qu’on avait notamment fait avec Pauline Rondiat, voici quelques années."

Confiants pour l’avenir

En remportant le tour final de N3, les messieurs du club ont, eux aussi, mérité leurs galons pour la division supérieure, devenant ainsi la cinquième formation masculine au ranking francophone. "Ils ont livré une superbe seconde partie de saison, confiait Pierre Henry, qui reprit l’équipe en janvier. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de matchs difficiles au programme, mais on a réussi à terminer deuxième, après une lutte acharnée avec Herstal. Puis, on a remporté nos trois matchs du tour final, pour s’emparer du ticket vers la N2. On y visera le maintien avant tout, sachant qu’on y affrontera des équipes plus fortes, mais aussi d’autres plus abordables. On affinera éventuellement notre objectif en fonction du premier tour. En n’oubliant pas que le but est, aussi, de s’amuser."

Le mercato n’a eu aucune prise sur le groupe du capitaine Clément Evrard. "On n’a connu aucun départ, ni arrivée. Et cela ne bougera pas d’ici la reprise, assure l’ex-joueur de Walhain. Cette équipe, c’est une bande de copains qui jouent ensemble depuis des années. La majorité d’entre eux ont été formés au club. Et on continuera dans cette voie, en faisant venir régulièrement des jeunes du cru avec nous. On ne peut être que confiants pour l’avenir."

Le club a d’ailleurs reçu le label "Centre de Développement Fédéral de type A", tant pour les filles que pour les garçons. Une autre bonne nouvelle.

La reprise, pour les deux équipes, est fixée au 8 août. Avec, pour la N1 dames, des matchs amicaux déjà programmés le 31, contre une équipe parisienne, et le 2 septembre, contre Amsterdam.

"On est déjà sur une bonne pente"

Le président Pierre Rondiat, entouré du DT et du manager du club. ©EdA - J-Ph. Pickar

Nous l’avions déjà annoncé: c’est Pierre Henry qui reprend la fonction de directeur technique, des mains de Dominique Colin. "Je vais surtout me concentrer sur les jeunes, annonça-t-il. On est déjà sur une bonne pente à ce niveau. Mais je souhaite apporter quelques nouveautés et mettre l’accent sur les plus petits, via le Body Ball Games et les U9, afin de relancer une nouvelle génération sur les rails. Le staff des entraîneurs, lui, sera quasiment identique. J’espère faire aussi bien que Dominique. C’est un gros défi, que je vais relever avec l’aide de Clément Evrard."

Son prédécesseur devient manager du club. "Cela fait une quinzaine d’années que j’étais directeur technique. Il était temps de faire les poussières et d’amener une vision plus moderne. Mon nouveau rôle consiste à mettre tous nos affiliés dans les meilleures conditions possibles, en termes de matériel, et de donner le sourire à notre trésorier, en amenant des partenaires." Plusieurs d’entre eux étaient présents, comme Kris Mattijs (dont le nom de l’entreprise, Matheco, est désormais associé à celui du club). La Ville de Namur apportera également son soutien, via l’achat de ballons, alors qu’un nouvel éclairage LED équipe la salle bougeoise. "Le comité a aussi accepté d’investir dans certains programmes, qui renforceront la qualité de notre préparation de matchs et de notre scouting", précisa le DT.