Qui accompagnera Mont-Gauthier à Namur ?

En nationale 2, Aisemont visera le point, en déplacement à Kastel.

En nationale 3, le suspense est total en ce qui concerne les qualifiés pour la balle du Gouverneur. Ils sont quatre à vouloir accompagner Mont-Gauthier sur la place St-Aubain.

Deuxième avec 17 points, Planois, qui reçoit Fontaine, devra attendre les résultats de ses rivaux pour savoir s’il sera de la fête. Une certitude : les téléphones vont chauffer du côté de Biesme.

Senzeilles (16 points) n’a plus droit à l’erreur, après avoir laissé filer la victoire face à Presgaux. "C’est incroyable, lance Laurent Gobron. On mène 9-1 et on ne parvient pas à conclure, suite à un festival de rechas hors cadre. On aurait pu disputer cette dernière lutte du premier tour sans pression. Samedi, on est obligés de gagner pour décrocher le précieux sésame. On devra encore composer sans Eddy Charloteaux."

Les Cerfontainois devront éviter tout excès de confiance, car Villers-le-Gambon, qui reste sur un 5 sur 6, visera un troisième succès de rang. "On a retrouvé un esprit d’équipe et tous les joueurs sont décidés à se battre pour éviter les trois sièges éjectables", avoue Jacky Godart.

St-Marc (15 pts) doit une revanche à ses supporters, après la débâcle subie face à Planois. "On est contraints de ramener la victoire de Clermont, insiste Geoffrey Haubruge. J’ai déjà connu ce genre de scénario avec St-Servais et Leignon. On est confiants. Ne pas aller à Namur constituerait une terrible déception, vu notre premier tour."

Avec 14 unités, Warnant doit revenir avec la totalité de l’enjeu de St-Denis. "On n’a pas le choix, confirme Rodrigue Lecocq. Et, même avec trois points supplémentaires, on ne serait pas encore assurés de la qualification."

On pourrait en effet retrouver plusieurs équipes à égalité de points (17) et de victoires. Dans ce cas, il faudrait compter les jeux pris pour départager les équipes.