"La dernière saison fut une belle réussite, avec une très belle 5e place pour l’équipe A et une montée en P3 via le tour final pour l’équipe B, confirme le président Philippe Pierre. Pour la P2, le comité a décidé de faire confiance à Jean-Philippe Pierre pour qui ce sera une première expérience en tant qu’entraîneur d’une équipe première. Il sait que l’équipe sera attendue chaque dimanche et que ce sera l’année de la confirmation. Pour la P3, où Nicolas Marino a terminé sa première saison en tant que coach par une montée, l’objectif sera bien évidemment le maintien avec un groupe qui accueillera pas moins de 14 nouveaux joueurs, alliant jeunesse et expérience. Tout comme Jean-Philippe, Nicolas a remercié les membres du comité pour leur confiance."

En P2, Jean-Philippe Pierre va donc succéder à Rudy Anciaux qui s’est envolé pour Spy. "L’équipe a réalisé une saison 2022-2023 exceptionnelle. Pour un promu, une 5e place est tout simplement une sacrée réussite. N’oublions pas que beaucoup de joueurs n’avaient jamais évolué en P2 par le passé, rappelle"Caillou". Comme l’a dit le président, la nouvelle saison doit être celle de la confirmation. On va dans un premier temps assurer notre maintien et on verra par la suite. Il est certain que si nous pouvons réaliser la même saison, je signe à deux mains ! Six départs sont à signaler mais neuf nouvelles têtes sont venues renforcer l’effectif." La reprise des entraînements est fixée au 17 juillet avec des matches amicaux contre Boninne (27/7), Orp-Noduwez (3/8), Spy (8/8) et Fernelmont (15/8).

Promu en P3, Petit-Waret B veut éviter de jouer à l’ascenseur. "Lors de la saison dernière, comme nous étions repartis d’une feuille blanche, nous n’avions pas tellement d’attentes, à part d’essayer de jouer la colonne gauche, explique le T1 Nicolas Marino . Avec un noyau étoffé (28 transferts), on s’est plutôt bien comporté car on est resté pas mal de temps à la deuxième place. Cela, avant de craquer un peu en fin de phase classique. Finalement, nous sommes montés via le tour final et une dernière victoire à Anseremme . Pour cette nouvelle saison, l’objectif principal va être le maintien et éviter ainsi de faire l’ascenseur. Il s’agira de tout reconstruire vu le nombre élevé de joueurs qui nous rejoignent. Et surtout vivre une saison plus tranquille que l’année passée."

La reprise des entraînements de l’équipe B est prévue le 18 juillet à 19h30. S’ensuivront plusieurs matches amicaux avant de jouer Biesme B au premier tour de la coupe provinciale.