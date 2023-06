Pauline Smal: lancer loin pour rapporter des points

À Chorzow, la multiple championne de Belgique du javelot fait partie d’une délégation belge qui compte notamment dans ses rangs Kevin et Dylan Borlée. Son objectif est clair, tout donner pour aider au maximum son pays. "Pour l’instant, je me sens bien, sourit la Namuroise. J’ai repris de très bonnes sensations depuis le début de saison et j’attends le moment où je vais éclater️. J’espère surtout battre mon record personnel (52m63). ️ Il faudra voir comment j’arrive à gérer mais il y a clairement du lourd en face de moi ! Peut-être que cela va me motiver."

Pour cette compétition un peu particulière, Pauline devra rapidement trouver ses meilleures sensations. "Les seize filles présentes ont droit à trois essais, détaille l’athlète de 25 ans qui débutera son concours dimanche sur le coup de 15 h 30. Ensuite, les huit meilleures ont droit à deux essais supplémentaires. Et enfin, les quatre meilleures lancent encore un dernier essai. Il faudra être à fond dès le début."

Objectif record personnel

La lanceuse de l’Excelsior, récente championne de Belgique aux interclubs avec son club bruxellois, reste sur quelques belles performances qui lui permettent d’aborder ces Jeux avec beaucoup de confiance. "J’étais au meeting de Colmar il y a deux semaines où j’ai lancé à 52m10. C’est de bon augure. Mon record n’est plus très loin mais il date déjà de 2018." Depuis, il y a eu le Covid puis Pauline a soigné une sérieuse blessure à l’épaule. "J’ai repris mes marques la saison passée en compétition, ajoute-t-elle encore. J’ai continué à bosser dur pendant ces cinq ans et j’attends les résultats maintenant."

Après la Pologne, l’athlète originaire de Meux visera une qualification aux Jeux de la Francophonie ou à l’Open de France. "Je serai aussi aux championnats de Belgique dans l’optique de prendre des points pour le ranking européen, conclut Pauline qui prévoyait d’aller assister à la session d’athlétisme de ce vendredi soir et peut-être de samedi. Je verrai selon mon état de fatigue, en lançant le dernier jour du championnat, on peut toujours moins en profiter."