Miavoye sur la sellette à Sart-en-Fagne

Les Sartois peuvent s’enorgueillir d’avoir infligé aux Walhérois leur unique défaite du premier tour (11-13). Dans leur fief, et sur un ballodrome particulier, ils auront à cœur de confirmer leur retour en forme. Leur grand milieu, Thiry, blessé, demeure incertain. "Sans Simon, ce sera encore plus difficile, lâche Sébastien Bonnivers. Certes, Miavoye est au-dessus du lot, mais les petits coups pourraient faire la différence." Les leaders s’attendent à une solide réception. "Le succès des Sartois, plus réguliers à l’aller, est mérité, admet Damien Pairoux. Sur un terrain compliqué à jouer, on aura intérêt à améliorer notre régularité au tamis, qui fit souvent défaut ces derniers temps. Face à un adversaire coriace, on doit prouver que nous sommes capables de faire mieux qu’à l’aller."