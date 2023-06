Le Mont Rose, le pic de dix héroïnes

​Basée à Dinant, l’ASBL "10 Femmes pour un 4000" décompte les heures. Dix femmes, dix héroïnes, vont en effet relever un défi de folie. Le premier week-end de juillet, elles marcheront, pour "relever la tête", vers le sommet alpin du Mont Rose (à 4000 m), après un entraînement de six mois. Le point commun entre les dix femmes ? Elles ont vaincu un cancer du sein. Toutes ont été sélectionnées par les médecins généralistes et oncologues de la province. "Notre projet vise à restaurer l’estime de soi, altérée par le diagnostic et les traitements, à valider un programme de reconditionnement sportif à proposer à l’avenir aux malades, à l’issue de leurs traitements, et à sensibiliser à la pratique du sport pour un effet bénéfique sur la santé en général, et plus particulièrement dans la prévention du risque de récidive", explique-t-on au sein de l’ASBL.