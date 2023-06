Sylvain Moniquet: cap sur la Vuelta

Il espérait donc avoir convaincu son équipe Lotto-Dstny de le sélectionner pour sa première Grande Boucle. Mais cela n’a pas été le cas: la formation belge va miser sur Caleb Ewan. "Ces derniers temps, j’y croyais. L’équipe m’en avait d’ailleurs un peu parlé. Je suis donc déçu, explique-t-il. D’autant que, selon moi, certaines étapes auraient pu me convenir, dans les deuxième et troisième semaines de course. Mais c’est comme ça. Et je respecte leur choix."

Le jeune coureur namurois n’est pas du genre à se morfondre. Il a pris le temps de digérer sa déception. Et de se remobiliser pour la suite de la saison.

Avec quel programme en perspective ? "Après le championnat de Belgique de ce dimanche, où j’irai pour aider l’équipe (car je me remets encore de la maladie dont j’ai souffert à la fin du Tour de Suisse), je disputerai le Sibiu Tour, une course qui peut me convenir, en Roumanie, répond-il. Même s’il faudra voir dans quelle condition je serai pour cette reprise. Je retournerai aussi, cet été, sur le Tour de Pologne, où je m’étais classé onzième du général l’an passé. J’irai à nouveau sur cette épreuve pour jouer le classement général. Et après, je ferai normalement le Tour d’Espagne. J’hésitais, en début de saison, à y aller, car j’avais envie de m’aligner à nouveau sur les classiques du Canada, mais je me dis que ce serait bien de faire à nouveau un Grand Tour."

Après la Vuelta en 2021 et le Giro en 2022. "Là, pour le moment, je sens que j’ai encore des restes du virus qui m’a touché sur le Tour de Suisse et contraint à abandonner. Cela explique, sans doute, ma moins bonne performance sur la cinquième étape (21e), alors que j’étais super-bien, la veille. J’étais comme bloqué. Et le lendemain, j’étais cloué au lit, vraiment cassé. Dommage, car sans ça, je pense que j’aurais pu terminer dans le Top 10 du général."