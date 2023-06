Il s’y est présenté en bonne forme et a été au bout des huit étapes. Mais il n’est pas rentré avec la satisfaction d’avoir été chercher un résultat. "Je suis un peu déçu, d’un point de vue sportif, explique-t-il. J’espérais faire un truc dans une étape, car il y en a quelques-unes qui me convenaient bien. Notamment, celle avec arrivée près du Lac de Garde. J’étais content dans la première partie de l’étape, car après la première bosse, j’étais à l’avant de la course, alors que nous n’étions plus que vingt-cinq. Mais il ne m’a pas manqué grand-chose, après la deuxième montée. Et il pleuvait. Je n’ai donc pas pu prendre de risque dans la descente, ce qui m’a empêché, je pense, de rentrer à l’avant."

Son meilleur résultat a été une trentième place dans une étape. "Mais d’un point de vue expérience, je suis vraiment satisfait. J’ai l’impression d’avoir plus appris sur ces huit étapes que sur une année entière."

Il va maintenant observer un peu de repos. Avec l’envie de revenir en condition pour les épreuves par étapes wallonnes, soit le Tour de Liège et celui de Namur.