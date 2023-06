Dinant a récompensé ses meilleurs représentants

Oscar a aussi été sélectionné au sein de l’équipe nationale belge pour participer aux championnats du monde U20, en Bulgarie, où il a décroché une belle 31e place.

Le Trophée du mérite sportif d’or est aussi allé au club Dinant Moto, qui a remporté 9 titres de champion de Belgique et deux européens, ainsi que le championnat de Belgique interclubs. Le club dinantais est le premier de Wallonie en termes de nombre de pilotes inscrits (250 en 2022).

Le trophée d’argent est revenu à l’équipe A du Better Foot Dinant et à Laurine Tasiaux, de l’ABS Gym. Avec l’équipe de son club, elle fut vice-championne francophone en division 3 master et championne provinciale, dans la même catégorie. Mais le plus beau résultat de son année 2022 est sans conteste le titre de championne universitaire par équipe avec l’UCL, où elle termine son master en kinésithérapie.

Le trophée du mérite sportif en bronze a été remis à la compagnie des arbalétriers Notre-Dame, pour l’obtention de neuf médailles au championnat de Belgique 2022, ainsi qu’au Clays club bouvignois, qui s’est également distingué aux championnats de Belgique.

Les trophées du challenge de l’espoir sont allés, pour l’or, à Baptiste Rolin, affilié au club de badminton de Ciney. Il est actuellement, à 18 ans, le 5e meilleur joueur belge et fait partie du top 15 mondial en catégorie junior.

Le trophée en argent a été remis à Martin Scarnière, qui a obtenu d’excellents résultats en karting et s’est taillé une très belle deuxième place aux 12 heures d’endurance d’Eupen, la référence en termes de compétition en Europe.

Maé Snoeck s’est vu décerner le challenge en bronze, récompensant sa 2e place des championnats de Belgique en catégorie cadette, dans l’épreuve de descente de rivière classic en kayak. Toujours dans cette discipline, très en vogue à Dinant, William Fostier a aussi été récompensé pour s’être classé 3e des championnats de Belgique en cadet, dans l’épreuve de descente de rivière classic. Il a reçu le trophée en or du Challenge de l’Espoir.

Enfin, le coup de cœur de la commission est revenu à Laurane Sinnesael, récente championne d’Europe senior, de kayak, en descente classique longue distance, en Macédoine du Nord.