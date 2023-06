Cyclisme: Tuscano de plus en plus avec les pros

"Je me sens en bonne forme ces derniers temps, raconte le coureur de Vedrin. Je viens d’enchaîner plusieurs épreuves avec les pros. J’ai terminé vingt-quatrième de la Van Merksteijn Fences Classic, remportée par Caleb Ewan, ou trente-cinquième, il y a peu, du Tour des Onze Villes, à Bruges (dominé par Jasper Philipsen, devant Caleb Ewan). Je pense que je pourrais faire mieux, si je disputais plus de courses de ce niveau, avec plus de rythme d’épreuve de ce type. Je dois aussi me débrouiller seul dans la préparation du sprint, ce qui n’est pas simple face aux trains des grandes équipes. À Bruges, j’ai vu les images de la télé et je dois lancer mon sprint à un kilomètre et demi de l’arrivée pour me placer…"

Qu’espère-t-il, ce dimanche, au Championnat de Belgique ? "Un Top 20, vu le niveau, serait vraiment super, répond-il. Tout dépendra si cela fait la guerre, dans les trois ascensions du Mont Kemmel. Mais ce sera quand même assez loin de l’arrivée. Cela peut donc se terminer au sprint. Mais avec Remco, on ne sait jamais."

Alessandro Tuscano espère ensuite avoir la possibilité de disputer d’autres courses avec les pros, comme le Tour de Wallonie, pour continuer à se montrer. Avec l’espoir de décrocher un contrat pour la saison prochaine.