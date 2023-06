Sylvain Moniquet n’ira pas au Tour cette année

Cela a été un sujet récurrent, cette saison: Sylvain Moniquet allait-il disputer son premier Tour de France cet été ? Le prometteur jeune grimpeur namurois n’avait pas manqué, plusieurs fois, de faire part de son envie de disputer la plus grande course du monde, la plus célèbre des épreuves au maillot jaune. Après avoir effectué ses premiers pas sur un Grand Tour, en 2021, lors de sa première saison chez les pros, sur celui d’Espagne, il avait enchaîné, l’an passé, sur une autre épreuve par étapes de trois semaines avec celui d’Italie. On comprend son envie de désormais vouloir découvrir celui de France, le plus prestigieux des trois.