Saint-Germain veut vivre une saison plus sereine en P3

La famille Conobert, père et fils et son entraîneur sont allés chercher des joueurs capables de répondre à leur attente. Citons entre autres les Florian Boutte (reprise), Adrien Montfort (Leuze), Geoffrey Renard (reprise), Guillaume Paquet (Gesves), Jérôme Defresne (Denée) et Quentin Malotaux (Taviers). Le milieu de terrain et l’attaque ont été particulièrement renforcés. Sans oublier que trois gardiens seront en compétition.

Pour sa part, Bernard Pansaerts avait repris les rênes de l’équipe alors qu’il restait neuf matches à jouer.

"Dès mon arrivée, confie ce dernier, les joueurs ont respecté les rôles que j’ai donnés et surtout avec une bonne mentalité et avec du caractère. Ce qui nous a permis de nous sauver. Pour les transferts, on a fait ce qu’il fallait pour combler les trous qui existaient la saison passée et comme dit Alain, le plus beau transfert qu’on ait pu faire c’est d’avoir gardé 80% de l’équipe. Pour la saison prochaine, j’espère que Saint-Germain effectuera une meilleure saison même si on sait qu’une saison ce sont aussi des blessures, des absents, des suspendus et autres. Donc le maintien restera la priorité. Mais Saint-Germain peut mettre le… bordel (sic) dans le classement, il sera présent".

"On veut tout simplement vivre une saison plus paisible avec une équipe mieux balancée, conclut le T2 Mathieu Conobert. On peut espérer continuer sur la bonne dynamique de la fin de la saison dernière."

La reprise des entraînements est fixée au mardi 18 juillet. S’en suivront pas mal de séances d’entraînements, des matches amicaux et de coupe provinciale. Du vendredi 11 août au dimanche 13, un stage est prévu à Chassepierre.