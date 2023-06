Les jeunes à la rescousse à Flawinne

"Le tournoi d'Ogy, les examens et autres indisponibilités ont nui à la participation de plusieurs joueurs de N1", commentait, désabusé, le président Fabrice Cassart. Dès lors, les jeunes furent appelés à la rescousse. Grégory Stelzel aligna: Cyril Lavis, Julien Sanzot, Steven et Sacha Soquette (Mont-Gauthier), Aurélien Lambearts (Warnant), Steven Blaimont (St-Denis), David Craenenbrouck (Genappes), Nathan Pairoux (Miavoye), Thomas Evrard (Brussegem), et Fabrice Tonneau (Leval).