Warnant: les gamins mènent la danse

Au terme d’un passionnant et indécis coude-à-coude avec Crupet, champion en R2, Warnant avait néanmoins grimpé d’un échelon, via le tour final. Avec l’étiquette de promus en R1, les Molignards ont décidé de jouer à nouveau la carte de la jeunesse, encadrée par les chevronnés Ludo Talevski et Fabrice Villa. Avec bonheur et réussite, puisque les jeunes occupent le leadership, après huit journées de championnat.