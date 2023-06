Volley: deux tournois sur sable réussis à Gembloux

Au-delà de l’aspect "sportif", l’intérêt réside évidemment aussi dans les rentrées financières, pour les organisateurs. "Un tournoi d’une vingtaine d’équipes, cela peut rapporter entre 1250 et 1500 €, via les droits d’inscription et les consommations. Quand j’étais dirigeant au VC Gembloux, on en avait bien besoin ! Et on en organisait plusieurs sur la saison. Oui, nous payons une location auprès de l’ASBL Omnisports. Pour une journée entière, c’est 240 € pour un club de l’entité. C’est un peu plus cher pour les autres. Namur viendra, notamment, y faire son propre tournoi, fin juillet. Suite à l’incendie qui avait détruit le chalet, voici quelques années, un container équipé a été installé et on dispose de tout le mobilier nécessaire. Le seul bémol, c’est l’absence d’arrivée d’eau. On emploie des jerrycans et les douches du foot sont accessibles pour les participants", conclut le Sauvenièrois, qui remettra le couvert les 19 et 20 août.