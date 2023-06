Strulens pour la P2, Badji pour la "B"

Le staff de l’équipe A ne changera pas. Lionel Brouwaeys sera toujours secondé par Jérémy De Vriendt et Fredo Rejas. "Mais Fredo ne s’occupera plus du noyau B, il prendra un rôle de coordinateur dans le pôle formation" , expliqua le responsable technique walhérois. Comme pressenti par certains suiveurs du club, c’est Arnaud Strulens qui sera T1 de la P2 (en remplacement de Quentin Mathieu), alors que François Badji, un ex-international sénégalais de 34 ans (qui passa par le centre de formation de Tottenham et évoluait en Finlande, avant de rallier notre pays) cumulera les fonctions de T1 du noyau B et de T2 de la P2, au sein de laquelle il jouera aussi, en qualité de médian offensif. Jean-François Farvacque s’occupera, lui, des U19 IP.